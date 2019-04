Loire-Atlantique : la mobilisation des enseignants s'intensifie

Lors de l'allocution d'Emmanuel Macron du 25 avril 2019, il avait précisé qu'aucune école ne fermera dans les communes sans l'accord du maire. Cela n'empêchera pas pour autant la fermeture des classes, dont le nombre d'élèves en CP et en CE1 est limité à 24. Des mesures qui ne rassurent guère les enseignants en Loire-Atlantique qui manifestent depuis deux mois. Les parents d'élèves se sont associés au mouvement ainsi qu'à de nombreuses écoles bloquées depuis fin février. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/04/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.