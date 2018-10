Le lombric : meilleur ami de l'agriculteur

Le lombric inspire surtout le dégoût alors qu'il devrait forcer l'admiration. Ses minuscules êtres vivants travaillent à la place des agriculteurs pour une meilleure production. Les vers de terres ne font pas seulement que labourer le sol, ils la fertilisent et l'enrichissent également. Le salut des agriculteurs passe ainsi par ses infatigables ouvriers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.