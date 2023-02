L'Ombrie : la Toscane sans les touristes

Civita di Bagnoregio est une petite cité posée au milieu du vide. C'est un village dont le drame est devenu sa chance. Son histoire est désormais connue dans toute l'Italie. Il y aurait ici un million de visiteurs par an. Mais en ce moment, cela ne saute pas aux yeux, vu qu'on est hors saison. Il n'y a presque personne et cela ravis certains visiteurs. Dans la petite cité, seuls quatorze habitants à l'année profitent des ruelles. Un couple coréen y passe leur voyage de noces et c'est tout à fait l'idéal. L'Ombrie est une région italienne méconnue, elle est souvent surnommée "la Toscane sans touriste". Ici, on aperçoit des vignes, des oliviers et des châteaux perdus entre les arbres. Le soleil sur la façade de la cathédrale d'Orvieto est un éclat qui attire le regard. Le Duomo de la ville d'Orvieto est l'œuvre de 20 artistes différents et sa conception a pris trois siècles. Si Orvieto est charmante en surface, c'est surtout son sous-sol qui fait sa renommée. Notamment le puits de San Patrizio. Il fait 61 mètres de profondeur. Au XVIe siècle, le pape Clément VII se réfugie dans cette ville. TF1 | Reportage Q. Fichet, J.P. Héquette, M.H. Maisonhaute