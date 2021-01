Lompoul, l'un des plus petits déserts au monde

Unique par sa taille mais aussi parce qu'on y trouve de l'eau et des plantes, le désert de Lompoul a la réputation d'être un désert de poche. Mesurant à peine 18 kilomètres carrés, il est l'un des plus petits au monde. Par endroits, il prend l'allure d'un mini Sahara avec la légendaire étendue de dunes située un peu plus au nord. C'est l'unique désert du Sénégal mais aussi la terre des éleveurs de dromadaires. Comme son père et son grand-père, Omar est chamelier ou plus exactement arabatier, le nom donné à ceux qui s'occupent des dromadaires. Après quinze jours sans boire une goutte d'eau, escale désaltération pour ces camélidés élevés dans ce mini désert chaud de Lompoul. Depuis la pandémie malheureusement, il n'y a presque plus de visiteurs dans ce désert. Près des dunes, le campement touristique avec ses tentes en toile blanche est presque abandonné. Un site qui est le point de départ idéal pour une visite dans les méandres de cette petite mer de sable. Découvrez en images les autres particularités de ce désert unique du Sénégal.