Londres : comment a-t-on maîtrisé les drones à l'aéroport de Gatwick ?

De mystérieux survols de drones ont réussi à paralyser Gatwick, un des plus grands aéroports de Londres. Faisant une partie de cache-cache avec les forces de l'ordre, deux drones ont fait une cinquantaine d'apparitions au-dessus du tarmac. Grâce à un système de brouillage de fréquences, les appareils intrus ont pu finalement être maîtrisés. D'autres solutions sont en phase de test à travers le monde pour éviter ce genre de situation.