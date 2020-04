Londres : le confinement sans contrôle

À Londres, c'est un samedi presque comme les autres, avec des joggers à Hyde Park et des familles qui se baladent. Quelques panneaux sont là pour rappeler les gestes barrières, mais personne pour les faire respecter. Partout, les scènes étaient les mêmes. Car au Royaume-Uni, il n'y a aucun document à fournir ou justificatif à présenter aux forces de l'ordre. Il est donc impossible de vérifier le but et la durée des sorties.