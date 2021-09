Lonlay-l'Abbaye, un village rural gagne des habitants

Ne cherchez pas la ville. Il n'y en a aucune à vingt kilomètres à la ronde. À une heure de Caen en pleine campagne normande, ce jeune couple de Parisiens vient d'emménager dans un ancien corps de ferme pour y vivre à l'année. Coût du projet : 100 000 €. Ce type de profil, la commune de Lonlay-l'Abbaye fait tout pour les attirer. Maison d'assistante maternelle flambant neuve, commerce de proximité, école, ... Tous les services de la ville dans un village de 1 200 habitants. Il y a même un médecin. Le docteur Le Monnier a fermé son précédent cabinet installé à une vingtaine de kilomètres pour s'installer ici l'année dernière. Ce qui l'a convaincu : le cadre de vie bien sûr, mais aussi le confort de travail mis à sa disposition. Les nouveaux arrivants bénéficient d'une aide à l'installation. Cela a beaucoup aidé madame Bohu et son mari lorsqu'ils ont repris la boulangerie et le bar il y a cinq ans. Des commerçants qui restent, une fierté pour le maire élu depuis 2008. Son secret pour attirer les professionnels comme les particuliers dans sa commune : l'immobilier. Dernière offensive en date : des terrains agricoles rendus constructibles vendus 1 €/m². Un lotissement qui pourra accueillir vingt nouvelles maisons sur trois hectares de terrain. Le maire est optimiste. Pour la première fois depuis dix ans, Lonlay-l'Abbaye a gagné des habitants : plus 31 cette année. Son objectif, atteindre les 200 d'ici la fin de son mandat.