Loos-en-Gohelle : la ville écolo qui fait gagner de l'argent à ses habitants

La transition énergétique se traduit par plusieurs aspects. Les changements de chaudière ou d'isolation du toit et des murs, en font partie. À Loos-en-Gohelle, dans le Pas-de-Calais, cette révolution est déjà en marche, surtout pour les foyers les plus modestes. Certains habitants ne payent plus que 150 euros l'année pour le chauffage.