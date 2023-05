L'or plus fort que la bourse et l'immobilier ? l'explication de François Lenglet

Selon François Lenglet, "c'est vrai". Le fameux Napoléon or vaut désormais 365 euros, alors que c'était 300 euros au début 2022, soit plus 20%. "Si le cours s’emballe, c’est parce que c’est la ruée vers l’or planétaire. Les Chinois, les Américains, les Indiens, les Allemands se pressent pour acheter, lingots, pièces et bijoux. Sans compter les banques centrales du monde entier, dont les achats sont les plus importants depuis 1967", explique-t-il. "Une ruée qui s’alimente des crises que nous subissons, car l’or est le baromètre de l’inquiétude. La guerre d’Ukraine, les faillites des banques aux États-Unis, l’inflation qui dévalorise l’euro et le dollar, ce sont autant de raisons qui redonnent de l’éclat à la relique barbare. C’est comme cela que l’appelait l’économiste Keynes", poursuit le spécialiste économie de TF1. "Il y a dans cette petite pièce de six grammes toutes les secousses du monde. Les Français possèdent 3 000 tonnes d’or chez eux et ils en ont encore acheté 5 600 kilos l’année dernière. Alors on ne fera plus de pièce Napoléon depuis 1914, mais la monnaie de Paris s’est mise à représenter Phryge, la mascotte des JO. Moins chic que l’empereur, mais tout aussi solide comme placement", termine-t-il. TF1 | F. Lenglet