Los Angeles : à la découverte de "The one", la maison la plus chère du monde

Pour arriver à ce prix faramineux de 500 000 000 $, il en a fallu de l'imagination à ses architectes. Nichée sur une colline, la villa offre une vue à 360° sur tout Los Angeles. Rien que ce panorama vaut le détour. Sur deux hectares et 10 000 m2 d'habitations, elle offre surtout un luxe indécent, poussé à l'extrême. Le concept a été imaginé par Nile Niami, ancien producteur de cinéma converti dans l'immobilier spécialisé dans les maisons XXL. Il voulait construire la maison la plus moderne et la plus chère du monde. Il l'a surnommé "The one", "L'Unique". Avec 21 chambres, 42 salles de bain, 5 ascenseurs, 8 escaliers, un garage pour 50 voitures, l'agent en fait une promotion démesurée sur les réseaux sociaux montrant au passage les quatre pistes de bowling, la cave à vin pour 10 000 bouteilles, la salle de cinéma de 50 places et même une pièce entièrement dédiée aux distributeurs de bonbons. En huit ans de travaux, 600 personnes ont été mobilisées pour réaliser ce projet gigantesque. Cette villa de prince est située dans le quartier de Bel Air, le plus huppé, le plus chic de Los Angeles, celui où le revenu moyen par habitant est le plus élevé de toute la ville et où les maisons se vendent en moyenne à plus de 3,5 millions d'euros. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Et la maison ne ressemble pas tout à fait à ses projections 3D. Le promoteur n'a pas honoré ses dettes. Le bien était saisi par la justice et a déjà perdu la moitié de sa valeur. Il faut souhaiter bien du courage à l'acheteur qui devrait déjà composer avec des arriérés d'impôts et des impayés. TF1 | Reportage A. Monnier, B. Fenwick, M. Derrien