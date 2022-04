Los Angeles débordée par ses SDF

Au cœur de Los Angeles, on retrouve un bidonville à ciel ouvert. Le quartier de Skid Row est reconnu depuis longtemps pour accueillir toute la misère de la ville, mais la pandémie a encore aggravé la situation. Les associations caritatives sillonnent les rues, mais leurs actions semblent bien dérisoires face au déferlement de pauvreté. Un quart des SDF américains se trouvent en Californie, et 68 000 rien qu'à Los Angeles. La ville et son climat ont toujours attiré les marginaux. Parait-il, la misère est moins pénible au soleil. C'est aussi la conséquence d'un choix politique. D'abord, Ronald Reagan, comme gouverneur d'Etat puis président, a coupé les budgets des hôpitaux psychiatriques pour réaliser des économies. Beaucoup de malades se retrouvèrent à la rue. Près de 22% d'entre eux souffrent de graves troubles mentaux encore aujourd'hui. Près d'un lieu de tournage, au pied des collines d'Hollywood, nous rencontrons Jenny dans sa tente. Elle vit dans la rue depuis treize ans. La fameuse crise des subprimes et de ces prêts immobiliers toxiques ont plongé de nombreux ménages dans la misère. Pour Naomi, trouver un toit à Los Angeles est une mission impossible, car l'immobilier est hors de prix. Ici, les logements abordables n'existent pas et les prix ont encore augmenté de 17% en un an. Cette crise du logement a poussé les plus fragiles à la rue pendant le confinement. Nombreux se sont alors installés sur les célèbres plages de Venice Beach. Nous y sommes retournées. Il n'y a presque plus de tente. La ville a chassé les SDF d'une soixantaine d'endroits. En parallèle, les autorités trouvent aussi des solutions. En partenariat avec une association, la municipalité vient d'ouvrir ce village. Au total, 224 cabines de 5m² avec un minimum de confort et de sécurité. Zori vient tout juste de s'installer dans une de ces maisonnettes, loin de la tente qu'elle occupait dans le centre-ville. Ce n'est pas une fin en soi, mais un premier pas hors de la rue, du danger et de l'insalubrité. Dans un second temps, la ville installera ces sans abri dans des chambres d'hôtel qui ont fermé pendant la pandémie, avant de leur trouver un logement définitif. Un défi colossal, alors que le nombre de sans domicile à Los Angeles augmente de 17% par an. T F1 | Reportage A. Monnier, B. Fenwick