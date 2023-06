Lot-et-Garonne : la très lente décrue

En quelques heures, la maison s'est retrouvée isolée au milieu de l'eau, avec ses habitants. Ces derniers n'ont d'autre choix que d'attendre le bateau des pompiers. Le petit Gabriel, quatre ans, est le premier à embarquer. Dans cet endroit, on n'avait jamais vu une crue aussi rapide. Depuis jeudi soir, les pompiers ont dû évacuer près de 40 personnes dans le village. L'eau met trop de temps à s'évacuer. Les vieux ouvrages qui lui permettaient de s'écouler sont sous dimensionnés. Dans le JT de 20H de TF1, Alain Lorenzelli, maire de Bruch, explique que généralement l'eau monte de 15 à 20 cm par heure, mais que cette fois, elle arrive jusqu'à 1 à 1,5 mètres en une heure. C'est une situation exceptionnelle, après des précipitations tout aussi inhabituelles. Les pluies du Gers, le département voisin, se sont retrouvées dans ce ruisseau qui a fini par déborder et envahir la maison de certains habitants. Les sinistrés ne peuvent rien y faire. Progressivement, l'eau s'évacue. Mais la partie la plus éprouvante attend les sinistrés : le nettoyage.