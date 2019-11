Lot-et-Garonne : le retour gagnant de la noisette française

Avec ses 350 producteurs, la récolte des noisettes a été multipliée par deux en dix ans dans le Lot-et-Garonne. La coopérative qui achète et traite la quasi totalité des noisettes françaises a investi 200 millions d'euros jusqu'en 2030. En quelques années, le petit fruit à coque est devenue un atout commercial non négligeable pour le département. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.