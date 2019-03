Loto du patrimoine 2019 : 18 monuments ont tiré le gros lot !

Cette année, dix-huit sites vont pouvoir bénéficier du loto du patrimoine. La mission Bern a fait en sorte que toutes les régions du pays soient concernées. Treize sites en métropole et cinq bâtiments en Outre-mer vont ainsi pouvoir être restaurés. Pour cette seconde édition, la fondation du Patrimoine espère pouvoir financier jusqu'à 25 millions de travaux de réhabilitation sur tout le territoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.