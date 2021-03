Lotos et paris sportifs : les jeunes de plus en plus joueurs

Jouer, gratter, cocher... Très peu pour les jeunes. Eux, ils préfèrent cliquer. Sur les sites et applications de jeux de paris en ligne, les moins de 30 ans sont de plus en plus nombreux. Il faut dire qu'en ce moment, ça peut occuper la journée quand il n'y a rien à faire. Au troisième trimestre 2020, il y a eu une augmentation de 115% du nombre de joueurs entre 18 et 24 ans. Un public qui espère arrondir ses fins de mois sur les sites de poker ou de paris sportif, et ça peut vite devenir addictif. C'est un peu ce qui a failli arriver à Grégoire 21 ans. De paris en paris, il a perdu 10, 20 puis 200 euros. Alors, il y a quelques mois, il a fermé son compte parce que selon lui, c'était trop tentant. Jérémy Terrasson, directeur des marchés, de la conformité et de la protection des joueurs chez ANJ (Autorité Nationale des Jeux) souligne qu'il faut que le joueur accepte de perdre, car ce n'est pas qu'on a gagné au début qu'on est plus fort que le hasard. C'est exactement pour ça que certains préfèrent garder leurs bonnes vieilles habitudes.