Louée, d’occasion… La robe de mariée se réinvente

La marque Pronuptia va mettre la clé sous la porte. La direction a expliqué cette faillite, entre autres, par la baisse du nombre d'unions dans l'Hexagone. L'an dernier, 221 000 mariages ont été prononcés contre 300 000, il y a 20 ans. Autre constat, la robe meringue ne fait plus rêver. Un retour à la simplicité pour désacraliser l'événement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.