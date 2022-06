Louer sa cave : il n'y a pas plus rentable !

L’entreprise de nettoyage de Frédéric manquait de place, il lui fallait un endroit où entreposer ses produits. C’est là que Thibault de la Baronnière intervient. Son travail consiste en la location de cave et les demandes ne manquent pas. Le coût de la location pour Frédéric sera de 185 euros par mois, pour quinze mètres carrés. En ville, les entreprises ne sont pas les seules à la recherche de stockage, mais aussi les particuliers. Sofian Damou débourse 30 euros par mois pour un placard. Sur Internet, les annonces de caves à louer ou à vendre sont de plus en plus nombreuses, car c'est un investissement deux fois plus rentable qu’un appartement. Il faut compter 9 % de rentabilité à Paris, 8 % pour Montpellier et Marseille, et Rennes, Strasbourg et Lille, 7 %. Et ce sont des chiffres que Yohann Cohen a bien compris. En 2014, il a acheté son local à 16 000 euros et l'exploite au maximum. À l’heure actuelle, il cherche à en acheter d’autres. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage N. Robertson, S. Maloiseaux, O. Stammbach.