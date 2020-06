Louer une piscine entre particuliers : un système qui fait recette

Comme on loue des appartements ou des voitures, on peut désormais en faire de même pour la piscine d'un voisin. Un système qui fait actuellement recettes avec la fermeture des bassins municipaux. D'ailleurs, 2 200 particuliers propriétaires à travers tout le pays proposent leurs offres sur des plateformes en ligne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.