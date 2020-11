Louis Aliot : "Protéger les citoyens c'est une chose, mais il faut aussi parallèlement protéger l'économie"

Le maire RN de Perpignan (Pyrénées-Orientales), Louis Aliot, faisait partie des élus qui ont pris des arrêtés pour permettre aux commerces dits non-essentiels d'ouvrir durant ce reconfinement. Chose qui a été refusée par le tribunal administratif. De ce fait, il en attend beaucoup de la prise de parole d'Emmanuel Macron mardi prochain. "J'espère bien que le chef de l'Etat va annoncer de bonnes nouvelles, parce que sinon derrière, au-delà de l'épidémie, il y aura de la casse sociale et économique", a-t-il déclaré. Au sujet du protocole sanitaire destiné aux commerces, qu'il soit restrictif ne soit pas un problème du moment que les activités reprennent selon lui. Certains commerces s'adapteront plus facilement que d'autres. Et de ce point de vue-là, il faudra des mesures particulières. En ce qui concerne le déconfinement, même s'il sera sûrement progressif, il faudra qu'il se fasse réellement. "D'autres pays l'ont déjà fait ou sont en train de le faire et la France, encore une fois par manque d'anticipation, a un peu de retard et ça va lui coûter très cher", a-t-il souligné.