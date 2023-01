Louis XV : l'autre roi de Versailles

C'est un roi à l'air encore poupon. Lorsqu'il monte sur le trône, Louis XV n'a que cinq ans. Il est le dernier héritier de la dynastie des Bourbons. Ce dernier va voir en deux ans mourir l'intégralité de sa famille. Il grandit au château de Versailles. Sa famille sera son refuge, il aura dix enfants avec son épouse polonaise de sept ans son aînée. Louis XV transforme les salons de réception de Louis XIV en appartements privés. Et à l'autre bout de l'appartement, sa salle à manger. Les plaisirs de l'aristocratie du XVIIIe siècle gagnent Versailles et Louis XV n'est pas le dernier à en profiter. La marquise de Pompadour restera toute sa vie l'amie du roi. Elle partage avec lui le goût des belles choses, des lacs raffinés et des bronzes tarabiscotés. Le style Louis XV, dit rocaille, est considéré comme un summum de l'art décoratif français. Avec tout de même quelques fausses notes, mais aussi des morceaux de bravoure, comme cette pendule astronomique. Un objet iconique du règne de ce passionné d'art et de science. TF1 | Reportage C. Auberger, J.Y. Mey