L'ouragan Ian poursuit sa course

L'ouragan Ian a touché terre vendredi, près de Georgetown, en Caroline du Sud. Ses vents, jusqu'à 140 km/h, ont alimenté l'inondation du littoral et des vagues qui sont entrées jusque dans les maisons. Ici, pas de victimes recensées, mais 515 000 foyers sans électricité. L'épisode, rétrogradé ensuite en tempête tropicale, devrait s'achever dans la journée au-dessus de la Caroline du Nord ou de la Virginie. Et ce, après avoir semé le chaos dans le Sud-Est des États-Unis. Il y a trois jours, la Floride a subi le plus gros du choc. Le bilan humain est incertain : 23 morts comptabilisés par les autorités, 45 par quelques médias. La ville de Fort Myers et l'île de Sanibel, toute proche, ont été dévastées. Les vues aériennes illustrent le mieux les ravages provoqués par l'ouragan, de catégorie quatre sur une échelle de cinq. Mais au sol aussi, des images et des témoignages disent la force des éléments. Selon le gouverneur de l’État, l'eau est montée à un niveau sans précédent. Les dégâts, eux aussi, sont qualifiés d'historiques. Ils devraient se chiffrer en dizaine de milliards d'euros. TF1 | Reportage O. Santicci