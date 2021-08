L'ouragan Ida menace la Louisiane

Ce dimanche matin en Louisiane, le vent commence à se lever et va y souffler très fort, jusqu'à 200 km/h. La Nouvelle-Orléans ressemble déjà à une ville fantôme. Dans le quartier français, une partie des habitants s'est enfuie samedi. L'objectif est de fuir au maximum vers le Nord pour éviter l'endroit où l'ouragan va frapper. Pour les autres habitants, il est trop tard maintenant pour évacuer. Alors, la solution c'est de se barricader. Les maisons et les commerces sont fortifiés avec des planches de bois et des sacs de sable. En théorie, cette partie de la ville ne sera pas inondée car elle est protégée par d'immenses barrières anti-inondations. Ce sont notamment des murailles titanesques qui se trouvent partout autour de la ville de la Nouvelle-Orléans. Mais, c'est inévitable, il y aura des dégâts voire même des blessés. Pourtant, les hôpitaux de la ville sont déjà complètement débordés à cause des malades du coronavirus. Notons qu'il y a seize ans quasiment jour pour jour, l'ouragan Katrina faisait rage et à l'époque, 80% de la ville avait été dévastée.