Lourdes : le bureau des miracles

Pour des milliers de pèlerins, elle est un symbole d’espoir. La preuve qu’il ne faut jamais cesser de croire. À 82 ans, Bernadette Moriau est, pour l'Église catholique, une miraculée. Pendant 40 ans, elle a souffert d’une grave maladie neurologique qui l’a rendue invalide. Mais trois jours après un pèlerinage à Lourdes, elle a remarché. L’évêque a vu une intervention divine dans cette guérison. Pour déclarer le miracle, il s’appuie sur l’enquête médicale de docteur de Franciscis. Le cas de Bernadette Moriau lui a demandé dix ans de travail. En quatorze années à la tête du bureau des constatations médicales, il a reçu des centaines de témoignages de fidèles se déclarant miraculeusement guéris. Mais le docteur ne se contente pas de témoignages. Après avoir assuré l’équilibre mental du patient, il reprend ensuite le moindre examens (scanners, radios), puis compare l’avant et l’après guérison. La maladie doit être grave. Et le rétablissement soudain et inexplicable en l’état actuel des connaissances scientifiques. Pour parvenir à cette conclusion, le docteur de Franciscis n’est pas seul. Chaque jour, tous les médecins présents à Lourdes s’inscrivent sur un registre. Moins de 1% des dossiers arrivent à la fin de ce long processus d'authentification. En 160 ans, seules 70 guérisons miraculeuses ont été reconnues par l'Église catholique. TF1 | Reportage M. Brossard, S. Iorgulescu