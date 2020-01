Louvre bloqué, intrusion à la CFDT, la mobilisation s’érode mais se radicalise

La mobilisation contre la réforme des retraites semble s'essouffler, mais les actions tendent à se radicaliser. En parallèle, les manifestations traditionnelles se poursuivent et les grévistes les plus déterminés contre la réforme des retraites ont décidé de passer à des modes d'actions plus musclés ou plus spectaculaires. Ce vendredi, certains ont occupé le siège de la CFDT, d'autres ont empêché le Louvre d'ouvrir ses portes, avec des touristes très en colère. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.