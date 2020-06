Low-cost : faut-il supprimer les billets d'avion à moins de 40 euros ?

L'Autriche vient d'instaurer un prix minimum pour les billets d'avion. Impossible dorénavant de les vendre à moins de 40 euros. Il s'agit d'éviter toute nouvelle casse sociale et surtout de préserver les grandes compagnies de la concurrence des low-cost. Cette idée pourrait-elle séduire le gouvernement français alors qu'Air France est en pleine tourmente ?