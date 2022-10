Low cost : impossible d'y échapper !

Face à des prix toujours plus bas, pendant longtemps, la réaction des Français était la même : le low cost ? Très peu pour eux. Mais ça, c'était avant. Dans tous les secteurs, des nouveaux venus cassent le prix. Salle de sport, jardinage, bricolage, même le monde de la santé n'y échappe pas. Près de 400 clients passent les portes de ce magasin chaque jour. L’offre attire l'œil, d'autant plus en période de très forte inflation. Tout est bon pour réaliser des économies. Qu'importe si le magasin ressemble plus à un entrepôt, tant qu'à la fin il y a une bonne affaire. Comparé à un magasin traditionnel, il y a également moins d'employés. Des salariés moins qualifiés et c'est là toute la limite du low cost dont la première victime est le marché de l'emploi, selon Cyrine Gardes, chercheuse et sociologue au Centre de sociologie des organisations, Sciences Po. Au risque de suivre l'exemple de certaines compagnies aériennes, premier secteur à avoir pris le pas du low cost où désormais à bord d'un avion, les employés ressemblent plus à des vendeurs qu'à des stewards ou des hôtesses de l'air. TF1 | Reportage C. Diwo, J. Coulais, M. Merle