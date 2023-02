Lucas : une marche pour ne pas oublier

Séverine, la maman de Lucas, a du mal à contenir ses larmes devant les 550 personnes qui ont répondu à son appel pour une marche blanche. Avec des portraits de son fils, elle est en tête d'un cortège, silencieux. Chacun est venu se souvenir d'un adolescent de 13 ans, qui s'est suicidé il y a un mois, après avoir été harcelé au collège et victime de moquerie homophobe. Séverine retrouve un peu le sourire lorsque l'école de danse de son fils lui rend hommage, au son d'Eddy de Pretto, chanteur engagé pour la cause homosexuelle. Cette forte mobilisation a réconforté la maman de Lucas, qui a un message à faire passer : "battez-vous ! Vivez heureux et libre, ayez le courage de vous battre pour ce que vous voulez être et ce que vous êtes". Au-delà du souvenir, ils sont aussi nombreux à espérer que toutes les formes de harcèlement soient mieux combattues. L'hommage s'est terminé par un émouvant rassemblement autour de la famille de Lucas, avec un grand silence. TF1 | Reportage V. Dietsch, M. Doux