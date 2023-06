Lucien Georgelin en difficulté : une région dans l'inquiétude

En 40 ans, les confitures, les pâtes à tartiner, et les bonbons de Lucien Georgelin ont envahi nos tables. Fleuron du Made in France, cette marque est aujourd'hui au bord du précipice, selon son dirigeant. Depuis son usine du Lot-et-Garonne, il a lancé un appel à l'aide. L'entreprise n'aura bientôt plus d'argent pour acheter ses matières premières. Cela est dû à la crise du Covid, de l'énergie et l'inflation, qui frappe tous les produits de base du fabricant. Plus 10% pour les fruits, 40% de hausse pour le verre, et plus 50% pour le sucre. Sans aide financière, la société ne pourra plus honorer ses commandes. Les salariés sont toujours au travail, et gardent espoir. Dans la région, plus de 450 emplois directs et indirects dépendent de l'entreprise. Christophe Bordes, cogérant de l'Earl “Les Vergers des 2 Côteaux", travaille pour elle depuis 20 ans. Sur ses arbres, une pomme sur cinq part dans les usines Georgelin. La grande distribution se mobilise alors. Des enseignes mettent en avant les produits de la marque. Sur les réseaux sociaux, on a des messages de soutien et une cagnotte lancée par l'entreprise. Pour être sauvée, elle doit recueillir au moins quatre millions d'euros dans les trois prochains mois. TF1 | Reportage K. Yousfi, F. Maillard