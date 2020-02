"Lucky" : les avant-premières d'une comédie loufoque signée Olivier Van Hoofstadt

Rien de mieux qu'une bonne séance de rire avec un trio de choc. Florence Foresti, Michaël Youn et Alban Ivanov sont réunis sur grand écran dans le film "Lucky", qui sortira en salles mercredi. Une comédie loufoque du réalisateur Olivier Van Hoofstadt, qui avait déjà signé "Dikkenek". Elle met en scène les aventures d'une bande de bras cassés. Pour essayer de comprendre l'esprit du film, notre équipe s'est rendue sur le tournage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.