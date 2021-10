"Lui", le nouveau film de Guillaume Canet

Une île et un artiste en mal d'inspiration, c'est le confinement qui a inspiré ce scénario à Guillaume Canet. Comme beaucoup de gens, c'est compliqué de se retrouver face à sa femme, son mari, ses enfants ou face à soi-même. "Ça peut faire peur", lance le réalisateur. Ces peurs prennent la forme d'hallucinations. Apparaissent en rêve la femme, la maîtresse et la famille. "C'est un secret pour personne et il en parle. Il est très angoissé. C'est l’angoisse qui l'étire dans tous les sens", raconte l'actrice Virginie Efira. C'est un film atypique et très personnel inspiré par l'actualité. "Lui" a été tourné à Belle-Île en quatre semaines seulement à la fin du premier confinement. Il sera sans doute un miroir pour tous ceux qui ont vécu cette période comme une gigantesque remise en question.