L'Ukraine à l'offensive sur le front sud

De la musique grandit le compte, des images de drone… Sur les réseaux sociaux, la mise en scène du fait d’armes est digne d’une épopée. Un drapeau ukrainien est accroché au nez et à la barbe des Russes sur la rive Sud du Dniepr qu’ils occupent. C’est une première bresch, alors que depuis près d’un mois, ils ont une nouvelle ligne de front. Nous l’avons filmé il y a quelques jours, un fleuve immense, sur lequel tous les ponts ont été coupés. Le Dniepr, c’est une frontière naturelle quasiment infranchissable. Par endroits, il fait plusieurs kilomètres de large. Alors, pour descendre vers la Crimée, l’armée ukrainienne semble mener une double offensive, un assaut amphibie à l’Ouest, et à l’Est un assaut terrestre. En effet à l’Est, l’artillerie ukrainienne tente par tous les moyens de faire reculer les Russes vers le Sud. L’armée russe semble toutefois montrer des signes d’agitation dans les communes autour de la centrale nucléaire dite de Zaporijia, un maire en exil nous le confirme. En parallèle, des sont, semble-t-il en cours entre la Russie et l’Ukraine pour créer une zone neutre protégée autour de cette centrale nucléaire. TF1 | Reportage E. Lefèbvre, H. Bonnet, L. Lassalle, A. Pocry