L'ultra-droite se rebelle contre le confinement aux États-Unis

Aux États-Unis, le bilan de l'épidémie de coronavirus continue d'augmenter avec 37 000 morts. Pourtant, la fronde anti-confinement commence à faire beaucoup de bruit. Des manifestations se sont multipliées notamment dans des États démocrates comme la Virginie, le Minnesota et le Michigan. Une contestation largement soutenue par le président américain.