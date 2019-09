Lunéville : des vélos gratuits pour aller au collège

La municipalité de Lunéville en Lorraine tente de limiter les déplacements en voiture. Elle propose ainsi aux collégiens et aux lycéens de leur fournir des vélos pour aller à l'école. Certains élèves n'y vont plus en bus ou avec leurs parents en automobile, mais sur un vélo tout neuf mis à leur disposition gratuitement par la collectivité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.