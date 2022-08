L'univers secret d'une miss

En un instant, Iris Mittenaere retourne en enfance en guide de bateau. Un bac à chaînes, qui permet en quelques mouvements de bras de passer d'une rive à l'autre. Petite, elle y jouait des heures avec ses frères et sœurs. Il est situé dans la réserve naturelle des Étangs du Romelaere. Il est difficile désormais pour la Miss France, et la Miss Univers 2016, de passer inaperçue. Dans la région de Flandres, la reine de beauté est tellement célèbre, qu'une structure à son effigie a été installée sur un rond-point de Steenvoorde, la ville où elle a grandi. Direction une ferme-brasserie typique située à Bailleul. Visite guidée de l'exploitation avec le propriétaire et Iris. Depuis son titre, des moments magiques, elle en vit tous les jours. Des voyages aux quatre coins du monde, partagés au quotidien sur les réseaux sociaux. La convivialité, les Flandres, la chaleur de sa famille ... pour Iris Mittenaere, le soleil brille comme nulle part ailleurs sur sa région. TF1 | Reportage C. Casanova, C. Sebire