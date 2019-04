Lutte contre le chômage : un travail pour trouver du travail

Selon les statistiques, le nombre de demandeurs d'emploi au premier trimestre de l'année 2019 a diminué de 0,7%. En effet, les initiatives en terme de recherche d'emploi ne manquent pas. A Saint-Quentin en Yvelines, par exemple, une cinquantaine de chômeurs se sont associés pour recenser toutes les offres d'emploi qui ne figurent pas sur la liste de Pôle Emploi. Grâce à ce dispositif, 50% des participants ont trouvé un travail en six mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/04/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.