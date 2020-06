Lutte contre la pollution : Pontevedra interdit les voitures dans son centre-ville

En Espagne, Pontevedra a choisi de chasser les voitures de son centre-ville. C'est le maire de la ville qui a eu l'idée. Très critiquée, sa politique a eu de bons résultats qui jouent en sa faveur. En cause, la pollution y a diminué de 60%, soit près d'une demi-tonne de CO2 en moins par habitant. Une réussite qui a plus d'échos aujourd'hui.