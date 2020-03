Lutte contre le coronavirus : comment bien désinfecter son environnement ?

Dans notre environnement, certains endroits et objets deviennent facilement des nids à microbes. Alors, il est nécessaire de bien les désinfecter surtout en cette période d'épidémie de coronavirus. Le smartphone que l'on prend en main plusieurs fois par jour en fait partie. Pour le désinfecter, il est conseillé d'utiliser des lingettes nettoyantes à défaut de l'alcool à 70 degrés. Dans la maison, ce sont les rampes d'escalier, les poignées de frigo ou encore celles des portes qui sont à privilégier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.