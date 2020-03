Lutte contre le coronavirus : des entreprises se montrent solidaires

Des entreprises françaises font preuve de générosité dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Elles ont réorienté leurs outils de production pour répondre à la demande de moyens tels que les masques de protection ou les gels hydroalcooliques. Leurs salariés ont été les premiers à accepter de se retrousser les manches et ne comptent plus leurs heures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.