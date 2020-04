Lutte contre le coronavirus : Google et Apple s'allient pour le traçage des données

Dans certains pays, l'une des armes pour ralentir l'épidémie consiste à géolocaliser les malades. L'Hexagone comme tous les autres pays européens préfèrent utiliser le Bluetooth. Mais cela pose des questions d'éthique et de protection de données personnelles. C'est sur ce type d'application que Google et Apple sont en train de plancher. Elle devrait être prête d'ici fin mai.