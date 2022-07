Lutte contre le feu : a-t-on assez de moyen ?

Les flammes leur ont résisté pendant 72 heures. Les mille pompiers ont beau lutté nuit et jour, impossible de canaliser l'incendie. Face au dérèglement climatique et la multiplication de ces feux de forêt, la France a-t-elle en ce moment les moyens de lutter ? Il y a les appuis terrestres, au plus près des incendies, 4 000 camions-citernes. Ils se trouvent surtout dans le Sud du pays. Mais devant les conditions climatiques, il va falloir redéployer les moyens et en acquérir de nouveau. S'ils sont indispensables, ces camions peuvent uniquement intervenir aux lisières des forêts. De nombreux endroits restent inaccessibles. Pour cibler les flammes de manière précise et efficace, la France compte douze Canadairs. Ces appareils sont capables de larguer 6 000 litres d'eau en quelques secondes. Mais ce n'est pas assez, il y a également sept Dash. Des avions qui déversent du retardant pour limiter la progression du feu. Face à la multiplication des incendies et le besoin d'avoir des appareils en alerte dans d'autres régions, l'Union européenne a mis à disposition deux canadairs grecs. La France doit continuer à renforcer ses moyens matériels. Un quart de son territoire est boisé. Et dans le pays, de plus en plus d'endroits sont menacés par les feux de forêt. TF1 | Reportage S. Bougriou, M. Karmann, T. Valtat