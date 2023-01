Lutte contre le harcèlement scolaire : en fait-on assez ?

En moins d'un mois, deux histoires tragiques se sont fait écho. Lucas, 13 ans, et Ambre, 11 ans, se sont suicidés après avoir été victimes de harcèlement scolaire. Dans le cas de Lucas, dont les obsèques se sont déroulées samedi après-midi dans la stricte intimité familiale, les insultes étaient à caractère homophobe. Ce matin, dans la Drôme, une marche blanche rendait hommage à Ambre. La jeune fille, à bout, s'est suicidée le soir de Noël. Souvent, l'effet de groupe est important. Trois quarts des actes de harcèlement sont le fait de plusieurs élèves. Durant la scolarité, ils ont le plus souvent lieu au collège, 23 % du temps en primaire et 13 % au lycée. Actuellement, ils ne se limitent plus au mur de l'établissement. C'est ce qui est arrivé à la fille de Nora Tirane, fondatrice de l'association "Marion la main tendue". En 2013, Marion, 13 ans, se suicide après avoir été harcelée au collège. Depuis, sa mère rappelle que l'enfant victime a besoin d'un suivi thérapeutique à l'école ou en dehors. Plusieurs lignes d'écoutes existent, le 3020 et le 3018 en cas de cyber-harcèlement. Une journée nationale est consacrée au problème et des élèves ambassadeurs sont parfois formés pour aider les victimes. Le problème est que ces outils ne sont pas bien connus des familles ou des professeurs. En effet, 65 % des enseignants estiment qu'ils sont mal formés sur ce sujet. TF1 | Reportage D. Sitbon, G. Gruber, S. Agi