Lutte contre le racisme : vaste manifestation à Washington

Une marée humaine déferle depuis trois heures à Washington, alors que le rassemblement était prévu des heures plus tard. Des personnes de toutes origines sont venues avec des pancartes, la plupart avec le message "Black Lives Matter". Ce sera sûrement la manifestation la plus importante des États-Unis depuis la mort de George Floyd. Le but des manifestants est d'arriver à la Maison-Blanche, où Donald Trump semble de plus en plus claquemuré. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.