Lutte contre le séparatisme islamiste : l'école comme rempart républicain

Dans le cadre de la lutte contre le "séparatisme islamiste", Emmanuel Macron a dévoilé ce vendredi des mesures très concrètes. L'une d'entre elles concerne l'école. Elle sera ainsi obligatoire dès l'âge de trois ans afin d'éviter que certains élèves ne soient déscolarisés. L'instruction à domicile, assurée par les parents, sera également beaucoup plus encadrée qu'elle ne l'est actuellement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.