Lutte contre le terrorisme au Sahel : que représente la mort d'Abdelmalek Droukdal ?

Abdelmalek Droukdal a été tué par l'armée française au Mali. C'est un vrai succès car il est une figure historique d'AQMI. Par ailleurs, c'est la preuve que nos services de renseignement n'oublient jamais ceux qui sont sur leur liste noire. Notre journaliste estime qu'en abattant Abdelmalek Droukdal, l'Hexagone illustre à la fois son efficacité et son endurance dans la lutte contre ses ennemis.