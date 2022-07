Lutte contre les incendies : des bénévoles main dans la main avec les pompiers

À peine le temps de remplir les citernes, il faut déjà y retourner. À la manœuvre, Thierry Carrere, qui gère une association locale, qui lutte contre les incendies à Landiras en Gironde avec les moyens du bord. L'homme est partout, téléphone dans une main, lance à incendie dans l'autre et un œil à l'affût lorsque la forêt brûle. Depuis mardi, les bénévoles luttent sans fin en appui des pompiers. Des agriculteurs, propriétaires forestiers ou tout simplement des amoureux de la forêt. La camaraderie les tient debout, l'envie de sauver la forêt les réveille tous les matins pour être plus fort que le feu. Et surtout l'envie de sauver le plus de pins possible. Il faudra des dizaines d'années pour retrouver le massif forestier. Ailleurs, l'association de lutte contre les incendies a sorti les grands moyens. Le feu arrivera à ces endroits dans un à deux jours par la droite. En abattant ces arbres, la ligne de feu sera stoppée et ne franchira pas la route. En tout cas, tous l'espèrent. Ces travaux s'étendent sur des kilomètres avec pour seul but de ceinturer le feu et enfin le contenir. TF1 | Reportage C. Devaux, A. Vieira