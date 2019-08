Lutte contre les incivilités : à chacun sa méthode !

En été, un autre décor existe sur la Côte d'Azur : mégots de cigarettes, tenus peu correct ... Les incivilités sont en hausse avec les touristes. Le relâchement de certains comportements est un défi considérable pour les villes les plus touristiques. Alors, chaque mairie a sa stratégie pour lutter contre la pollution du littoral. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.