Lutte contre l’insécurité : Jean Castex annonce des mesures à Nice

Cela faisait plusieurs jours que le nouveau gouvernement a été entendu sur le sujet. Depuis Nice, théâtre de nombreux épisodes de violences ces derniers jours, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une batterie de mesures pour lutter contre l'insécurité. Les effectifs et les moyens des forces de l'ordre seront renforcés. Environ 6 000 policiers et gendarmes ont déjà été recrutés. Dans les deux prochaines années, 4 000 nouveaux renforts sont attendus. La prime versée aux agents des quartiers difficiles sera étendue à l'ensemble de la ville. Côté justice, 150 emplois pour l'action pénale de proximité seront créés. Autre mesure annoncée, la généralisation de l'amende forfaitaire pour usage de stupéfiants. Plus d'arrestation, mais une sanction de 200 euros immédiate pour les consommateurs de drogue. Une expérimentation sera aussi menée à Nice pour étendre les compétences de la police municipale. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice préciseront prochainement le cadre de ce test.