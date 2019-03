Lutte Ouvrière contre le grand capital ?

Lutte Ouvrière a tenu un meeting dans la soirée du 29 mars 2019 à la Mutualité. Sa tête de liste, Nathalie Arthaud, secondée par Jean-Pierre Mercier, s'est appuyée sur le mouvement des gilets jaunes. Elle a insisté sur le fait qu'il fallait "se battre" pour atteindre les revendications déjà citées auparavant. Cela permettrait d'"arracher une partie des profits" pour le transformer en augmentation de salaire et en emploi. Le slogan du parti est d'ailleurs "Contre le grand capital, le camp des travailleurs". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.