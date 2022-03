Lviv : capitale de la résistance

Ils comptent bien ne pas se laisser surprendre. Partout, les habitants de Lviv se mobilisent pour sécuriser leur ville. Ils savent que l'attaque russe peut arriver à tout moment. Les statuts du centre-ville ont été emballés pour les protéger contre les bombardements. Les fenêtres des musées sont couvertes de plaques en métal. La résistance s'affiche partout dans la ville. Les messages de propagande ont remplacé les publicités. Lviv a déjà changé de visage. De plus en plus de militaires patrouillent. La ville est barricadée, mais les rues sont loin d'être vides. "Beaucoup de mes amis en Pologne me proposent de venir chez eux et me disent que je dois partir. Et je leur réponds toujours la même chose : je ne veux pas quitter mon pays", confie une dame. Nous avons aussi rencontré un homme et lui non plus, il n'a pas l'intention de partir. Il descend dans son garage une à deux fois par jour, lorsque les sirènes de détection de missiles retentissent. "On doit être prêt et resté fort. On défend notre terre, notre pays", lance-t-il. TF1 | Reportage S. Chevallereau, Q. Trigodet, B. Hacala