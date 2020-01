Lycée hôtelier : un futur emploi sur un plateau

L'hôtellerie-restauration est un domaine professionnel qui n'a aucun mal à recruter et à trouver des candidats. Le nombre d'emplois y a bondi de 25% ces dernières années. Au total, 100 mille postes seraient ouverts dans l'Hexagone. Dans les lycées professionnels, les élèves savent qu'ils auront du travail à la sortie. Immersion à Paris, au Lycée hôtelier Guillaume-Tirel, classé parmi les meilleurs de la capitale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.